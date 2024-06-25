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Сегодня, 19:40

Фетисов рассказал, как столкнулся с ненавистью в Польше

Вячеслав Фетисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов в большом интервью ИА Regnum вспомнил, как его недружелюбно встретили в Польше.

«Вот где-то в 15 лет мое первое международное соревнование было в Польше, это не хоккейная страна, но в то время соцлагерь так распределил, так называлось, турнир дружбы. Мы приехали из бараков, мальчишки. А там Польша. А там нас ненавидят, потому что мы из Советского Союза приехали. И это не ощутить было невозможно. Здесь можно, конечно, обидеться на всю оставшуюся жизнь. Или стать сильным, чтобы тебя уважали. Тоже такой урок, который мне очень пригодился в жизни. Этих как раз людей я должен заставить, чтобы они вставали, когда играет гимн. Чтобы они вставали, когда ты выходишь с медалями», — сказал депутат.

Фетисов является двукратным олимпийским чемпионом, 7-кратным чемпионом мира и 3-кратным обладателем Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз в качестве тренера).

Источник: ИА Regnum
Вячеслав Фетисов
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