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Сегодня, 14:26

Фетисов: «Когда российский хоккей вернется, мы будем фаворитами всех турниров»

Камила Абдурахманова
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что отстранение от международных стартов не влияет на уровень подготовки хоккеистов

«Да ну, о чем мы говорим? Кто играл за сборную в последние годы? 90 процентов, а то и все 100 — из НХЛ. Какой у них был опыт международных игр? В хоккее ты растешь, когда играешь с сильнейшими соперниками. Уверен, когда мы вернемся, будем фаворитами всех турниров», — заявил Фетисов на пресс-конференции в ММПЦ МИА «Россия сегодня».

Совет ИИХФ в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок.

Источник: РИА Новости
Хоккей
Вячеслав Фетисов

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