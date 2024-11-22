Фетисов: «Когда российский хоккей вернется, мы будем фаворитами всех турниров»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что отстранение от международных стартов не влияет на уровень подготовки хоккеистов

«Да ну, о чем мы говорим? Кто играл за сборную в последние годы? 90 процентов, а то и все 100 — из НХЛ. Какой у них был опыт международных игр? В хоккее ты растешь, когда играешь с сильнейшими соперниками. Уверен, когда мы вернемся, будем фаворитами всех турниров», — заявил Фетисов на пресс-конференции в ММПЦ МИА «Россия сегодня».

Совет ИИХФ в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок.