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10 ноября, 11:51

ФХР не станет заключать длительные контракты с тренерами сборной России на Кубок Первого канала

Сергей Разин
корреспондент
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Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал ситуацию с тренерским штабом сборной России на Кубок Первого канала.

«Кто будет входить — вопрос к Жамнову. Он должен до 1 декабря предоставить состав и игроков. Длительного контракта не будет, там же команда сыграет несколько игр и всего один турнир в сезоне», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 12 по 18 декабря. Помимо сборной России, на турнире сыграют Белоруссия, Казахстан и команда России среди игроков до 25 лет.

Источник: https://tass.ru/sport/16288325
Сборная России по хоккею
Владислав Третьяк
ФХР
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