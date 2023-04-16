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Сегодня, 16:52

ФХР объявила расширенный состав сборной «России 25»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стал известен расширенный состав сборной «России 25», которая примет участие в майском турне.

Вратари: Максим Дорожко («Витязь»), Даниил Исаев («Локомотив»), Дмитрий Шугаев («Северсталь»), Сергей Иванов, Дмитрий Николаев (оба — СКА), Никита Серебряков («Адмирал»).

Защитники: Александр Елесин, Даниил Мисюль (оба — «Локомотив»), Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Александр Никишин, Игорь Ожиганов, Михаил Пашнин, Андрей Педан, Роман Рукавишников, Георгий Солянников, Никита Смирнов (все — СКА), Никита Новиков («Динамо» М), Максим Федотов («Торпедо»), Григорий Дронов («Металлург» Мг), Даниил Пыленков («Северсталь»), Дамир Шарипзянов («Авангард»).

Нападающие: Захар Бардаков, Александр Волков, Михаил Воробьев, Василий Глотов, Святослав Гребенщиков, Валентин Зыков, Николай Поляков, Николай Прохоркин, Марат Хайруллин, Марат Хуснутдинов, Владислав Цицюра (все — СКА), Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский (оба — «Динамо» М), Матвей Мичков (ХК «Сочи»), Павел Порядин, Андрей Чивилев (оба — «Нефтехимик»), Максим Шабанов («Трактор»), Глеб Петров (АКМ), Ярослав Лихачев, Иван Николишин (оба — «Амур»), Денис Алексеев («Локомотив»), Сергей Гончарук, Николай Коваленко (оба — «Торпедо»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Никита Коростелев («Металлург» Мг), Владимир Ткачев, Сергей Толчинский (оба — «Авангард»).

Подготовка к турне начнется 23 апреля в Новогорске. В первом матче сборная России в Челябинске сыграет с Белоруссией. Встреча пройдет 2 мая. Ранее сообщалось, что главным тренером команды назначен Роман Ротенберг (СКА).

Источник: https://fhr.ru/news/item/99255/
Хоккей
Сборная России по хоккею
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Роман Ротенберг назначен главным тренером команды «Россия 25»