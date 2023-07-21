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Россия

21 июля, 23:31

Финский хоккеист Лаакконен рассказал о пристрастии российских спортсменов к алкоголю

Мария Гусева
Янне Лаакконен.
Фото Янне Лаакконен, Соцсети
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Финский нападающий Янне Лаакконен рассказал о жизни в России. Хоккеист отметил, что российские спортсмены имеют пристрастие к алкогольным напиткам.

«Я играл во многих странах. Я видел самые разные культуры и традиции. Особенно уникальны страны бывшего СССР. Там всегда присутствует страх перед хозяином, а командами руководят банды, — цитирует Iltalehti Лаакконена. - В России не может быть свободного времени. Для русских игроков это означает пить водку. В больших количествах. Во время выступления за «Южный Урал» после пьянок тренеры заставляли игроков похмеляться по утрам».

Также хоккеист отметил, что российские игроки любили пить пиво. По его словам, они употребляли его, даже если на следующий день тренировка.

Лаакконен выступал в ВХЛ за «Южный Урал» из Орска в сезоне-2014/15. Также за свою карьеру 41-летний финский форвард играл за команды из Швеции, Казахстана, Белоруссии, Франции, Польши, Великобритании, Австрии и Норвегии.

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