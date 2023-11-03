Сурин — о Кубке Будущего: «Ко всем турнирам надо подходить ответственно»

Нападающий сборной России U18 Егор Сурин прокомментировал выступление команды в игре Кубка Будущего против Белоруссии U20 (2:5).

«Первый период проиграли. Не ожидали такого быстрого начала, хотя готовились к активному прессингу соперника. Потери были необоснованные в своей зоне, которые привели к голам. Потом исправились, но не реализовали свои моменты. У нас много игроков из ВХЛ и ребят, которые уже второй год выступают в МХЛ. Все хотели проявить себя, поэтому и ошибки были глупые. В сезоне жду от себя еще больше. Надеюсь, все будет хорошо. Сейчас у России мало международных соревнований, поэтому нам нужно ко всем турнирам подходить с ответственностью. Мы провалили старт, но впереди, надеюсь, все будет еще лучше», — приводит «РБ Спорт» слова Сурина.

Турнир Кубок Будущего проходит с 3 по 6 ноября на льду СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. 4 ноября сборная России U18 сыграет с командой Казахсатна U20.