Гашек хочет помочь российским спортсменам вернуться на международную арену

Бывший голкипер «Спартака» Доминик Гашек заявил, что хотел бы помочь российским спортсменам вернуться на международную арену.

«Я хочу, чтобы они вернулись к нам на соревнования, но для этого нужно многое сделать. Я предлагаю помощь отдельным международных спортивным федерациям, предлагаю помощь Международному олимпийскому комитету (МОК), предлагаю помощь НХЛ. Я хочу сотрудничать в этом. Это важно. Все, что я делаю, я делаю в первую очередь для спасения жизней», — приводит слова Гашека РБК со ссылкой на iDNES.cz.

Перед началом Олимпиады-2024 в Париже чешский спортсмен заявлял, что недоволен допуском российских спортсменов на турнир и обвинял в этом чиновников МОК и членов парламента Евросоюза.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) отстранила сборные России от участия в соревнованиях под эгидой организации.