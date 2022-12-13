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Сегодня, 14:31

Генеральный директор «Трактора»: «Матч сборной России в Челябинске вызовет ажиотаж. Ориентировочная дата — май»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал слова президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка о том, что сборная России может провести матч в Челябинске.

«Могу подтвердить то, что губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер и президент ФХР Владислав Александрович Третьяк обсудили приезд сборной России в Челябинск. Уверен, это вызовет огромный ажиотаж. Вероятное время проведения матча — май, до этого плотный календарь матчей КХЛ. ФХР прорабатывает возможные варианты по формату игры», — приводит «РБ Спорт» слова Савина.

В декабре нынешнего года сборная России примет участие в Кубке Первого канала в Москве вместе с командами Казахстана и Белоруссии.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gendirektor-traktora-match-sbornoj-v-chelyabinske-vy-zovet-ogromny-j-azhiotazh-veroyatnoe-vremya-provedeniya-maj/
Сборная России по хоккею
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