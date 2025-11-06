Видео
6 ноября, 10:41

Гендир ФХР Курбатов: «ИИХФ нарушает правила делового этикета»

Павел Лопатко

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов считает, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) нарушает правила делового этикета, игнорируя общение с российской организацией.

«[Люк] Тардиф (президент ИИХФ — прим.) в последний раз был в России в декабре 2021 года на Кубке Первого канала после того, как в Санкт-Петербурге тремя месяцами ранее его выбрали президентом. С тех пор мы лично не виделись, несколько раз с ним разговаривали по телефону и видеосвязи», — цитирует Курбатова ТАСС.

По словам гендира ФХР, личные контакты сохраняются, при этом официальные почти не поддерживаются: российская организация не получила ответы на большое количество писем.

«Это нарушение правил делового оборота — мирового европейского, американского, какого угодно. Но, как говорится, что имеем», — добавил Курбатов.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В начале февраля ИИХФ продлила отстранение на сезон-2025/26.

Источник: ТАСС
  • оппонент

    Если ИИХФ считает, что не о чём говорить, то сделайте выводы, г-н Курбатов, а не ссылайтесь на некие правила делового этикета.

    06.11.2025

  • андр

    Ну так оставьте ИИХФ, общайтесь и укрепляйте связи с НХЛ, хватит ничего не делать с Третьяком.

    06.11.2025

