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Сегодня, 22:32

Тренер сборной России U-18 Михайлов о поражении от команды U-20: «Для нас это хороший опыт»

Иван Богун
Корреспондент
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Главной тренер сборной России U-18 Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение от команды U-20 на турнире Winline Кубок Будущего (3:4).

— Нам противостояла грозная мобильная техничная команда. Наша команда приняла этот темп. Понятно, что ребята соперника думают чуть быстрее, что они поопытнее. Где-то привезли голы на ровном месте. Но для нас это хороший опыт.

Не думаю, что первая пропущенная шайба надломила Петра Андреянова — он много раз выручал команду и оставлял нас в игре. В целом, мы довольны всеми нашими сочетаниями. Так что не стал бы кого-то выделять.

Молодежная сборная России по хоккею

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