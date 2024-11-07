Тренер сборной России U-20 Воеводин о победе над командой U-18: «Мы старше и должны играть лучше»

Главной тренер сборной России U-20 Николай Воеводин прокомментировал победу над командой U-18 на турнире Winline Кубок Будущего (4:3).

— Неплохое начало. Были моменты, когда нужно было позлее сыграть за нейтральную шайбу. Где-то то нас расхолаживало, соперник начал нас напрягать. Нам нужно кое-что что улучшать, чтобы не совершать ошибки завтра в игре с Казахстаном. Не думаю, что будет проблемой настроиться на следующего соперника — мы сегодня хорошо получили по носу.

Мы старше и должны играть лучше. Где-то недонастрой лидеров привел к такому результату. Не буду тыкать ни в кого пальцем. Но ребята молодцы, что перестроились и довели дело до победы.