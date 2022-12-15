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15 декабря, 22:54

Вудкрофт — о первом приезде в Россию в 1993 году: «То, чего страна достигла сейчас, — это недостижимые перемены»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер сборной Белоруссии Крэйг Вудкрофт вспомнил первый приезд в Россию на турнир в 1993 году со сборной Канадой.

— Это был мой первый визит в Россию, — сказал Вудкрофт. — Интересное время, отличный турнир, новый опыт. Знакомство с новой страной и культурой. Россия тогда переживала переходный период. То, чего страна достигла сейчас, — это недостижимые перемены. Одно из самых ярких воспоминаний — часовые очереди в Макдональдс, который тогда только открылся, за чизбургером. Первые впечатления невозможно забыть. Прекрасно помню отель, питание и все, что связано с поездкой, — сказал Вудкрофт.

Хоккей
Крэйг Вудкрофт
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