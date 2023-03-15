Жамнов рассказал, что хотел бы продолжить работу в сборной России

Главный тренер московского «Спартака» и сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, что хотел бы продолжить работу в национальной команде.

«Мы на эту тему не разговаривали с федерацией: как контракт закончится, сядем и поговорим. Можно ведь все совмещать, такая практика была и раньше, — цитирует Жамнова ТАСС. — Тем более график у сборной не такой плотный, его практически нет. Когда время подойдет, вы все узнаете по поводу сборной. У меня есть контракт, я бы хотел остаться работать в сборной».

«Спартак» объявил о назначении Жамнова во вторник, 14 марта.

В сезоне-2022/23 Алексей Жамнов руководил национальной сборной в одном международном турнире — на Кубке Первого канала.