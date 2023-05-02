Квартальнов объяснил причины поражения сборной Белоруссии в матче с «Россией 25»

Сегодня, 20:07
Главный тренер сборной Белоруссии Дмитрия Квартальнов прокомментировал результат товарищеского матча с «Россией 25» (0:4).
— Второй период был решающим, слабо сыграли, не справились. Ничего, будем дальше готовиться. Было небольшое волнение, молодые мальчишки, может быть где-то перегорели. Мне бы хотелось, чтобы мы завтра сыграли по-другому. После второго не хватило энергии, надо подумать, поработать. Может быть, кого-то поменяем.
— Три города в России, пять матчей против российской сборной, все болеют против Белоруссии. Насколько это психологически тяжело?
— Человек 10-12 прошли школу КХЛ, это нормально. Кому-то из молодых, может быть, это в диковинку. В Минске сыграем несколько матчей, отмажемся.
— Из восьми сколько побед надо одержать, чтобы быть довольным?
— Результат никто не отменял. Думаю, это совершенно другая вещь. Одна победа? Будем стараться каждую игру выигрывать.
— Соскучились по работе?
— Соскучился, все-таки конец сезона, с национальной командой никогда не работал. Будем всему учиться.