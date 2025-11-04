Ротенберг сравнил хоккей с футболом: «Аналогии можно проводить бесконечно»

4 ноября, 09:50
Главный тренер сборной по хоккею «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал «СЭ» о любви к футболу.
— Очень часто видим вас на футбольном «Динамо». В целом, привлекает ли вас футбол? Может быть, вы что-то черпаете оттуда в своих тренировках здесь, например, от Карпина или Тюкавина?
— Конечно. Я очень люблю спорт в целом. Слежу за разными видами спорта. Сейчас это футбол, потому что игровой вид спорта. Конечно, очень интересно, есть какие-то вещи, аналогии можно проводить бесконечно, но в современном хоккее скорость, то, что мы видели у ребят, скоростных ребят, спринт, скорость старта, те же вещи работают и в футболе.
Поэтому, когда мы общаемся с коллегами, мы обмениваемся мнениями. И, конечно, общее развитие в игровых спортах, в цикличных, те вещи, которые работают, мы стремимся вместе обсуждать и развиваться. Потому что есть какие-то вещи, которые у нас получаются очень хорошо. Есть какие-то вещи, которые у коллег получаются очень хорошо. Мы всегда открыты для обмена мнениями. И с большим уважением относимся к каждому тренеру, который работает, потому что это огромный труд. Особенно для детских тренеров, которые с утра до ночи работают, чтобы мы имели возможность смотреть этих ребят, которые, на самом деле, очень мастеровитые. И надо поблагодарить всех тренеров, которые нам помогают.
В начале июня 2025-го Ротенберг покинул пост главного тренера СКА. 44-летний специалист возглавлял команду с 2022 года.
1 июля московское «Динамо» объявило, что Ротенберг вошел в состав совета директоров клуба. Он также является главным тренером сборной «России 25».
nikitaberezhnoyi
Все правильно сравнил. Зашоренный тренер, которыей не пытается почерпнуть опыт из других видов спорта, обречен.
07.11.2025
804alex
Может Роме попросить (сами знаете у кого) себе новую "игрушку"? Хоккей уже "поднял" на "великий уровень"...
05.11.2025
Slim Tallers
Так и представляю себе Ротенберга в роли Петухова из Карнавальной ночи,где тот рассказывает про 5 звёздочек.
04.11.2025
Gordon
Ромка. Просто Ромка :)
04.11.2025
Сергей Чернов
Пора ему перекходить на футбол.Он уже много матчей просмотрел по телевизору и на стадионе.
04.11.2025