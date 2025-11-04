Видео
4 ноября, 09:50

Ротенберг сравнил хоккей с футболом: «Аналогии можно проводить бесконечно»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер сборной по хоккею «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал «СЭ» о любви к футболу.

— Очень часто видим вас на футбольном «Динамо». В целом, привлекает ли вас футбол? Может быть, вы что-то черпаете оттуда в своих тренировках здесь, например, от Карпина или Тюкавина?

— Конечно. Я очень люблю спорт в целом. Слежу за разными видами спорта. Сейчас это футбол, потому что игровой вид спорта. Конечно, очень интересно, есть какие-то вещи, аналогии можно проводить бесконечно, но в современном хоккее скорость, то, что мы видели у ребят, скоростных ребят, спринт, скорость старта, те же вещи работают и в футболе.

Поэтому, когда мы общаемся с коллегами, мы обмениваемся мнениями. И, конечно, общее развитие в игровых спортах, в цикличных, те вещи, которые работают, мы стремимся вместе обсуждать и развиваться. Потому что есть какие-то вещи, которые у нас получаются очень хорошо. Есть какие-то вещи, которые у коллег получаются очень хорошо. Мы всегда открыты для обмена мнениями. И с большим уважением относимся к каждому тренеру, который работает, потому что это огромный труд. Особенно для детских тренеров, которые с утра до ночи работают, чтобы мы имели возможность смотреть этих ребят, которые, на самом деле, очень мастеровитые. И надо поблагодарить всех тренеров, которые нам помогают.

В начале июня 2025-го Ротенберг покинул пост главного тренера СКА. 44-летний специалист возглавлял команду с 2022 года.

1 июля московское «Динамо» объявило, что Ротенберг вошел в состав совета директоров клуба. Он также является главным тренером сборной «России 25».

6

  • nikitaberezhnoyi

    Все правильно сравнил. Зашоренный тренер, которыей не пытается почерпнуть опыт из других видов спорта, обречен.

    07.11.2025

  • 804alex

    Может Роме попросить (сами знаете у кого) себе новую "игрушку"? Хоккей уже "поднял" на "великий уровень"...

    05.11.2025

  • Slim Tallers

    Так и представляю себе Ротенберга в роли Петухова из Карнавальной ночи,где тот рассказывает про 5 звёздочек.

    04.11.2025

  • Gordon

    Ромка. Просто Ромка :)

    04.11.2025

  • [ТОЧНЫЙ СЧЁТ МАТЧЕЙ

    04.11.2025

  • Сергей Чернов

    Пора ему перекходить на футбол.Он уже много матчей просмотрел по телевизору и на стадионе.

    04.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Роман Ротенберг
