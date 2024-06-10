Хоккеист нижегородского «Заречья» погиб в возрасте 18 лет

Сегодня, 22:02
Нападающий нижегородского «Заречья» Роман Зырянов погиб на 19-м году жизни, сообщает пресс-служба Нижегородской областной федерации хоккея.
Подробности смерти хоккеиста не раскрываются.
«Сегодня стало известно о трагической гибели хоккеиста команды «Заречье», лучшего нападающего прошедшего студенческого чемпионата, умного и талантливого парня Романа Зырянова. Федерация выражает искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
Зырянов занимался в школе нижегородской команды с 2015 года.