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Сегодня, 22:02

Хоккеист нижегородского «Заречья» погиб в возрасте 18 лет

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий нижегородского «Заречья» Роман Зырянов погиб на 19-м году жизни, сообщает пресс-служба Нижегородской областной федерации хоккея.

Подробности смерти хоккеиста не раскрываются.

«Сегодня стало известно о трагической гибели хоккеиста команды «Заречье», лучшего нападающего прошедшего студенческого чемпионата, умного и талантливого парня Романа Зырянова. Федерация выражает искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Зырянов занимался в школе нижегородской команды с 2015 года.

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