Игрок детской команды попал в больницу с подозрением на перелом позвоночника после драки в матче

В матче третьей группы Кубка Москвы между командами игроков 2012 года рождения «Гранит» — «Реванш» состоялась драка. Игрок хозяев на последних секундах матча накинулся на мальчика из противоположной команды, после чего ребенок был отправлен в больницу с подозрением на перелом позвоночника.

Вот что написано в заявлении родителей команды «Реванш» (лексика, орфография и пунктуация сохранены):

«При счёт 8:4 в пользу нашей команды, за 2 секунды до окончания игры без каких-либо предшествующих провокаций со стороны игрока Реванша, игрок команды Гранит бросает клюшку и набрасывается на нашего хоккеиста. Что и как происходило понятно на видео. Будь это рядовая драка ни кто бы сейчас не писал про это. Но игрок команды Реванш получил травму спины и находится в больнице с подозрением на компрессионный перелом позвоночника. Самым не понятным во всей этой истории является поведение тренера и родителей команды Гранит, которые поддержали данное нападение на нашего игрока, а в момент когда нашего мальчика увозили на носилках в машину скорой помощи еще и выкрикивали гадости в его адрес и насмеивались над ребёнком Данные действия родителей команды Гранит записаны на аудиозаписи. После игры наш тренер пытался в нормальной беседе выяснить причину нападения у тренера Гранита. На что получил ответ: «мои дети могут за себя постоять!» В чём именно за себя пришлось стоять ни кто не понял. Ни каких и разборок между детьми не было»