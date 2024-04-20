Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Новости
Главная
Хоккей
Россия

Допинг

Сегодня, 08:41

ИИХФ не включила россиян в новый пул допинг-тестирования

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Международная федерация хоккея (ИИХФ) не включила российских игроков в новый пул допинг-тестирования.

«В настоящее время в международном пуле допинг-тестирования нет ни одного российского хоккеиста. В прошлом году туда входил один игрок, фамилию которого я не считаю нужным разглашать», — приводит ТАСС слова руководителя медицинского департамента ФХР Екатерины Варфоломеевой.

Ранее РУСАДА также не включило хоккеистов в свои новые пулы тестирования. В пул допинг-тестирования включены 1580 спортсменов.

Источник: https://tass.ru/sport/20602275
Хоккей
1
Обсудить
Читайте также
Тарасенко заявил, что «Флорида» способна завоевать Кубок Стэнли
Минимум пять команд серии А сыграют в следующем сезоне Лиги чемпионов
Военкор «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО при подготовке репортажа
Ови против Панарина, Боб против Кучерова и 33 русских в плей-офф. Первый раунд Кубка Стэнли-2024: пары, расписание
Байден сообщил о производстве первых в США 90 кг обогащенного урана
Агата Муцениеце и Иван Чуйков вместе вышли на красную дорожку 46-го ММКФ
Популярное видео
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Сборная России по хоккею: расписание матчей в мае 2024 года