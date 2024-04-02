Экс-форвард ЦСКА Авдеев о Фетисове: «Завидую ему. Но у него вся жизнь будто на сборах, постоянно должен быть в форме»

Бывший нападающий ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Авдеев в интервью «СЭ» рассказал о своем партнере по армейскому клубе Вячеславе Фетисове.

— Вернуть бы время назад — какую ошибку не повторили бы?

— В хоккей бы не пошел. Подождал бы годик — и двинул в футбол. Мне футбол до сих пор больше нравится!

— Еще о каких ошибках жалеете?

— Вот я завидую и Фетисову, и своим бывшим одноклубникам. Хорошей завистью. Но!

— Но?

— Одного не могу понять. Вот я себе никогда ни в чем не отказывал. Все, что хочу! Куда захотел — туда пошел. А взять Фетисова? Государственный человек. Все время следил за собой, постоянно должен быть в форме. Сейчас на каком верху. А жизни-то как таковой нет!

— Полагаете?

— Вся жизнь будто на сборах. Мне бы такого не хотелось.

— Вот теперь понял.

— Еще хотелось, чтоб дети в меня пошли. Я такой... Советский! А младший женился да уехал в Америку. Так и живет. В Москве окончил школу с золотой медалью, про спорт слышать не хотел. Поступил на бюджет в Высшую школу экономики. Год проучился — не понравилось. Пошел на математику. Там познакомился с американкой. Ну и все.