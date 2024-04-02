Хоккеист Авдеев о Викторе Тихонове: «Когда он начал тренировать ЦСКА, у него на лице было написано: «Куда я попал?»

Бывший нападающий ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Авдеев в интервью «СЭ» вспомнил, как Виктор Тихонов начал тренировать армейский клуб.

— Когда Тихонов только взял ЦСКА, чувствовалось, что к ветеранам относится тяжело?

— Я помню первый день Тихонова в ЦСКА. Вышел на лед, все по кругу поехали. У меня ощущение — он не знает, что делать! Едут и едут. Третьяк, Цыганков, Лутченко, Гусев, Петров, Михайлов, Харламов, Викулов... А на лице у Тихонова написано: «Куда я попал?!» Минут пятнадцать катались. Никогда такого не было.

— Это не рижское «Динамо».

— В Риге у него все четыре звена бешеные были. Он же это придумал — в четыре играть!

— Для Тихонова облегчением стало, когда Третьяк сам ушел?

— Не думаю.

— Почему?

— А Третьяк никуда не лез. Сидит на сборах, с Колей Адониным, вторым вратарем, в домино играет. После ужина вдруг вылетает — а все в холле возле телевизора: «Выиграл! Выиграл!» Кто-то ухмыльнется: «Что выиграл-то, Владик?» — «205 на 204 в домино!» Вообще-то Третьяк спокойный был.

— Как только Тихонов появился в ЦСКА — сразу поняли, что ваши дни в клубе сочтены?

— Моментально. Выхожу на тренировку в Архангельском, гляжу — живой травки нет. Все заставлено какими-то барьерами. Ой-ой, думаю!

— Не любили это дело?

— Я к тренировкам так себе относился. Если игровая — старался. Всегда думал: лед покажет. Вот там я выворачивался наизнанку. А что по земле-то бегать? Тихонов всем видом показывал — не воспринимает меня всерьез.

— Жесткие слова по своему адресу от Тихонова услышали?

— Ни разу.