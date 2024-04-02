Экс-хоккеист ЦСКА Авдеев — о гибели Харламова: «После этого Тихонов для меня закончился»

Бывший нападающий ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Авдеев в интервью «СЭ» вспомнил о гибели знаменитого форварда армейского клуба Валерия Харламова.

— Как Харлам погиб, для меня Тихонов закончился. Я такого тренера не знаю. В 1981-м для меня умер не Харламов, а Тихонов. Народ-то ходил на Валеру, а не на этого! — сказал Авдеев.

— Тихонов года за четыре до смерти мне рассказывал — Харламов в 1981 году был уже не тот. Нельзя было его брать в Канаду.

— Это он так отмазывался, что ли? Что за глупости? Какой «не тот», если я видел — лучший на площадке! У него и пас, и обводка, и точный бросок. Что еще надо?

— Как первый раз увидели Харламова?

— Это год 1969-й, наверное... Тренер Чебарин принес мне новую клюшку. Это, говорит, харламовская. Я и прежде только за Харламовым смотрел — а с этого момента вообще никого, кроме него, не замечал.

— Как узнали о смерти Харламова?

— (Вытирает слезы.) Мне уже часа через два сказали, даже раньше... «Валерка разбился!» Я чуть не упал. Ты на похоронах-то был?

— Мне было семь лет.

— Наро-о-дищу! Вся Москва съехалась, все артисты. Нас на автобусе привезли. Мы с «Крыльями» как раз со сборов вернулись. Провели, гляжу — Винокур, Кобзон, Лещенко... Валера с Иркой в открытых гробах лежали. Потом его мятую «Волгу» видел.

— Вроде стояла около дворца ЦСКА?

— На хоздворе ЦСКА. Мы в Ленинград постоянно ездили — всегда останавливались на месте гибели под Солнечногорском. Потом там поставили гранитную шайбу. Я всегда смотрел, как Валера на лед выходит. Потихоньку катит, еле-еле. Будто не верит. Вот поехал — и чувствуется, как соскучился... Он же все равно прихрамывал после первой аварии.