Каменский поддержал идею проведения игр между сборными игроков НХЛ из России и Канады

Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский оценил возможность проведения игры между игроками НХЛ из России и Канады.

«К сожалению, точной информации нет. Запрашивали же эту информацию и в НХЛ, и в Канаде, и ИИХФ, и ФХР, но никто не подтвердил. Но идея замечательная. Это сыграло бы на руку всем. Все хотят посмотреть на наших хоккеистов. Такие игры полезны для развития хоккея не только в России, но и во всем мире. Будем надеяться, что игры сборной все-таки состоятся», — приводит слова Каменского Sport24.

Ранее появилась информация о том, что Федерация хоккея Канады и НХЛ может организовать серию матчей против сборной России. Глава ИИХФ Люк Тардиф заявил, что организация не сможет препятствовать проведению турнира.