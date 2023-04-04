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Сегодня, 15:14

Каменский поддержал идею проведения игр между сборными игроков НХЛ из России и Канады

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Вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский оценил возможность проведения игры между игроками НХЛ из России и Канады.

«К сожалению, точной информации нет. Запрашивали же эту информацию и в НХЛ, и в Канаде, и ИИХФ, и ФХР, но никто не подтвердил. Но идея замечательная. Это сыграло бы на руку всем. Все хотят посмотреть на наших хоккеистов. Такие игры полезны для развития хоккея не только в России, но и во всем мире. Будем надеяться, что игры сборной все-таки состоятся», — приводит слова Каменского Sport24.

Ранее появилась информация о том, что Федерация хоккея Канады и НХЛ может организовать серию матчей против сборной России. Глава ИИХФ Люк Тардиф заявил, что организация не сможет препятствовать проведению турнира.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-04-04-kamenskiy-o-serii-igr-mezhdu-rossiyey-i-kanadoy-ideya-zamechatelnaya-vse-khotyat-posmotret-na-nashikh-khokkeistov
Хоккей
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Сборная Канады по хоккею
Сборная России по хоккею
Валерий Каменский
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Тардиф заявил, что ИИХФ не сможет препятствовать возможному проведению НХЛ серии матчей с Россией