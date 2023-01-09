Камил Гаджиев: «Может, Хабиба на коньки поставить — он бы легко научился играть в хоккей»

Российский промоутер, президент AMC Fight Nigths Global Камил Гаджиев высказался о том, может ли он представить себе бывшего непобежденного чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в качестве хоккеиста.

«Я вот думаю, может, Хабиба на коньки поставить. На самом деле, это немного сложный навык — я имею в виду, хоккей. Нужно долго учиться. Я вообще снимаю шляпу перед теми, кто в возрасте за 40 впервые встает на коньки. Но Хабиб бы научился, я не сомневаюсь — пара лет, и он будет летать. Но ему нужно сначала изменить футбол, а он этого делать не собирается», — сказал Гаджиев «Газете.Ru».

Гаджиев принял участие в хоккейном гала-матче против команды «Звезда России» на льду ГУМ-Катка на Красной площади.