Канарейкин: «Белоруссия и Казахстан — это не команды уровня сборной России»

Бывший тренер «Металлурга» и «Спартака» Федор Канарейкин прокомментировал победу «России-25» над Белоруссией (4:0) в товарищеском матче в рамках Большого тура Сборной 2024.

Игра прошла 6 мая в Омске. Авторами заброшенных шайб стали Арсений Грицюк, оформивший дубль, Захар Бардаков и Максим Соркин.

«Сборные Белоруссии и Казахстана — это не команды уровня сборной России. Они не очень конкурентоспособны. Пока наши ворота вообще остаются на замке. Возможно, в этих командах сейчас собраны не самые сильные хоккеисты. Квартальнов может смотреть ближайший резерв. Но пока серьезного соперничества между нашими командами нет. Даже в прошлом году матчи были более напряженными, было больше давления и удалений», — цитирует Канарейкина LiveResult.ru.

9 мая сборная России проведет еще одну товарищескую встречу с Белоруссией. Матч состоится в Туле. Начало — в 17.00 по московскому времени.