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Сегодня, 15:56

Карпухин хочет сыграть на чемпионате мира и на Олимпиаде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Трактора» Илья Карпухин рассказал, как относится к отстранению сборной России от международных турниров.

«Есть ли обида, что не могу сыграть на международных турнирах? Стараюсь акцентировать свое внимание на положительных моментах, а не на негативе. Попал в сборную — надо радоваться тому, что есть. Если я не могу повлиять на ситуацию, то стараюсь об этом не думать. Есть ли мечта сыграть на чемпионате мира? Конечно, есть. Хочется сыграть на чемпионате мира и на Олимпиаде, и я стремлюсь туда. Слежу ли за новостями насчет допуска сборной России? Не слежу. Я не могу повлиять на ситуацию, для чего мне это? Когда что-то изменится, то быстро узнаю», — приводит слова Крпухина «РБ Спорт».

Международная федерация хоккея отстранила сборную России по хоккею от участия в международных турнирах весной 2022-го на фоне ситуации на Украине. В марте этого года организация продлила отстранение россиян на сезон-2023/24.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-traktora-karpuhin-hochetsya-sy-grat-na-chempionate-mira-i-na-olimpiade/
Хоккей
Сборная России по хоккею
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