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Карпухин: «Нас не пускают на большие гонки, но важно смазывать детали»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник сборной «России-25» Илья Карпухин поделился впечатлениями от победы над сборной Белоруссии (4:0).

— Потрясающая атмосфера, полные трибуны, это действительно хоккейный город, — приводит слова Карпухина «РБ Спорт». — Приятно, особенно после Астаны, где было не так много болельщиков. В этом матче эмоции были, болельщики нас гнали — кайф!

— За счет чего удается выиграть третий матч подряд всухую?

— Во-первых, вратарь Артемий Плешков — большой молодец. Не знаю, что он покушал (смеется). У него уже три сухаря. Не хочется сглазить. И ребята тоже самоотверженно играют. В каких-то моментах он нам помогает, в каких-то — мы. Это совместная работа.

— Несмотря на товарищеский статус этих матчей, ценность победы все равно большая?

— Это важные матчи. В рамках популяризации хоккея просто приехать в регионы. Здесь две важные причины. Первая — нас не пускают на чемпионаты мира и большие турниры, поэтому важно смазать все детали. Тут можно сравнить с автомобилем, который стоит в гараже. Его не пускают на большие гонки, но важно каждый раз приходить и смазывать детали и механизмы, сдувать пылинки, чем мы и занимаемся. Другой важный момент: мы как шоумены должны давать людям эмоции, особенно в такое непростое время. Они могут прийти, покричать, порадоваться или собраться все вместе вокруг телевизора.

Команды проведут следующий матч в Туле. Игра пройдет 9 мая. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-sbornoj-rossii-karpuhin-nas-ne-puskayut-na-bol-shie-gonki-no-vazhno-smazy-vat-detali/
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
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