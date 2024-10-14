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Касатонов рассказал о конфликте Тихонова с Озеровым и сложных отношениях великого тренера с прессой

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Великий защитник Алексей Касатонов в большом интервью обозревателю «СЭ» рассказал о сложных отношениях Виктора Тихонова со СМИ, которые, в частности, вылились в его конфликт с культовым телекомментатором Николаем Озеровым.

— С прессой Тихонов всегда был настороже, из-за этого журналисты в большинстве своем его не любили. С момента прихода в ЦСКА и сборную он начал отрезать их от команды. Когда-то, рассказывали, Тарасов мог пригласить репортеров на обед с игроками. В условиях, когда всем советским людям в загранпоездки выдавали ничтожные суточные и большинству журналистов приходилось питаться в номерах привезенными из Союза консервами, они это очень ценили. Обед, ужин с командой становились для репортеров существенной статьей экономии, а заодно — и новые впечатления, и более тесные контакты. Для них одни плюсы.

С другой стороны, во время еды идут разговоры, игроки расслаблены и могут что-то лишнее сболтнуть. Поэтому Тихонов, не будучи сторонником такой практики, начал с отлучения прессы от команды. Включая даже Николая Озерова. Николай Николаевич был сильно обижен, у них с Виктором Васильевичем возник конфликт. Однако Тихонов к этим обидам был равнодушен. Его жесткий принцип заключался в том, что команда живет своей жизнью, отдельно от кого бы то ни было: чиновников, военных, журналистов, других постояльцев. Поэтому нас всегда селили отдельно. Журналисты, что ожидаемо при таких обстоятельствах, точили зуб и мстили Тихонову при первой возможности. Хотя возможностей таких, с учетом результатов, было мало.

Вячеслав Фетисов, Сергей Макаров, Владимир Крутов, Игорь Ларионов и&nbsp;Алексей Касатонов в&nbsp;1982 году. «В конфликте из-за Тихонова я никого не предал. И у меня, и у Фетисова была своя правда». Вторая часть интервью Касатонова

Хоккей
Алексей Касатонов
Виктор Тихонов-старший

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