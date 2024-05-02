Сборная «России 25» обыграла Казахстан в матче Большого тура

«Россия 25» одержала победу над сборной Казахстана в матче Большого тура — 1:0. Игра прошла в Астане.

Единственную шайбу в матче забросил Василий Глотов с передачи Арсения Коромыслова в первом периоде.

Следующий матч «России 25» проведет 4 мая против сборной Белоруссии.

Товарищеские матчи. Большой тур сборной 2024

Казахстан — «Россия 25» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Глотов — 1 (Коромыслов), 13:27 — 0:1.

Вратари: Шутов — Плешков.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 19 (8+7+4) — 30 (9+12+9).

Судьи: Морев, Чубенко.

2 мая. Астана. Барыс-Арена.