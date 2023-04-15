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Сегодня, 14:21

Казанский — о возможной отставке Жамнова: «Не очень понимаю, зачем сборной новый тренер»

Мария Гусева
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Телекомментатор Денис Казанский высказался о возможной смене главного тренера в сборной России по хоккею.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что главный тренер национальной команды Алексей Жамнов 31 мая может покинуть свой пост.

«У сборной России есть тренер Алексей Жамнов. И сильный тренерский штаб, — цитирует Metaratings.ru Казанского. — Курс уже выбран, надо довериться Алексею Юрьевичу и его команде. Всего три турнира у этого штаба было. Да, серебро Олимпиады и для нас, это конечно, разочарование. Но отрицательный опыт — тоже опыт. Это должно сделать всех сильнее. Чего шарахаться именно сейчас? Нас пока не ждут большие соревнования. Не очень понимаю, зачем новый главный тренер в сборной. Что это изменит?».

Жамнов возглавил сборную России в 2021 году и завоевал с ней серебро на Олимпиаде в Пекине.

Источник: Metaratings.ru
Хоккей
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
Денис Казанский
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