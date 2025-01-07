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Сафронов: «Я бы не стал обращать внимание на высказывания Тардифа, потому что они нелогичные»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник СКА и «Атланты» Кирилл Сафронов прокомментировал слова президента ИИХФ Люка Тардифа о возможности возвращения сборной России на международные турниры.

«Он сам себе противоречит. Я бы не стал обращать внимание на эти высказывания, потому что они нелогичные. Ну что говорить, если всегда заявляли, что спорт — вне политики, а последние два года это опровергается всеми международными чиновниками. Поэтому, то, что они говорят... Как будет, так и будет. Много всяких популистских высказываний сейчас. Все-таки хочется, чтобы здравый смысл восторжествовал. В том числе, в спорте», — цитирует Vprognoze.ru Сафронова.

С февраля 2022-го российские и белорусские сборные не выступают на международных соревнованиях.

Люк Тардиф, Михаил Дегтярев. Босс мирового хоккея хочет скорейшего возвращения России на международные турниры. Но у нас ему верят не все
Источник: Vprognoze.ru
Сборная России по хоккею
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