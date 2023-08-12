Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Новости
Суперлига (архив)
Высшая лига (архив)
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 15:00

Ковальчук высказался об окончании своей карьеры

Михаил Зислис
Обозреватель
Илья Ковальчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Легенда российского хоккея Илья Ковальчук в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не знает, продолжит ли работу в хоккее, а в настоящее время занимается своими детьми.

— Вы пока не объявляли об окончании карьеры. Держите интригу. Нет ли желания остаться в хоккее, используя ваши опыт и энергию? Ведь вам наверняка сложно просто так сидеть без дела.

—  Я без дела не сижу. Выполнил просьбу поехать на Олимпиаду (в качестве генерального менеджера — прим. «СЭ»). Сделал все возможное, чтобы наша сборная выступили удачно. Сейчас занимаюсь детьми. У них сейчас такой возраст, когда папа должен быть рядом. Семья всегда на первом месте.

— И все-таки, рассматриваете работу в качестве менеджера?

— Время покажет, я не люблю загадывать. Надо жить сегодняшним днем.

— Вас часто видят в ложе «Спартака»...

— Прихожу на хоккей, когда приглашают. Всегда с удовольствием готов посмотреть хоккей в хорошей компании.

40-летний Ковальчук является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Карьеру он приостановил после сезона-2020/21.

Полностью интервью Ильи Ковальчука можно прочитать на сайте «СЭ».

Илья Ковальчук
Хоккей
0
Читайте также
Ефимова получила травму шеи во время отдыха
Русский фигурист решил кататься под Rammstein. Его хейтили и хвалили — а вот что он говорит сам
Конфликт двух сел почти на 100 участников произошел в Дагестане
Вильфанд спрогнозировал сильные дожди в 14 регионах РФ в ближайшие дни
В Сирии самолеты РФ подверглись воздействию систем наведения коалиции во главе с США
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В Челябинске поддерживают Кузнецова
Воробьева уволили из СКА и сборной. Главное
"Наш план - десятая победа на Олимпиаде"
Третьяк идет в президенты ИИХФ?
Автобус для олимпийских чемпионов
"Химик" выиграл Кубок Овечкина
В Ярославле почтили память Сергея Гимаева
Войнов приступил к тренировкам
Третьяк остался президентом ФХР
Фетисов о Третьяке и российском хоккее
Владислав Третьяк: "Не надо искать виноватого"
Зинэтула Билялетдинов: "Овечкин и Малкин хотели играть вместе"
Борис Майоров: "Билялетдинов не сумел перестроить команду"
Владимир Шалаев: "Беда не только в Билялетдинове"
И победа, и зрелище
Триумф звезд Билялетдинова
Итоги Кубка "Карьяла" с Игорем Лариным
Вымученное поражение
На место Брагина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Звезды российского хоккея сыграют с командой блогеров на «Кубке Александра Овечкина»

Ковальчук заявил, что не имеет планов проведения своего прощального матча