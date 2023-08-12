Ковальчук высказался об окончании своей карьеры

Легенда российского хоккея Илья Ковальчук в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не знает, продолжит ли работу в хоккее, а в настоящее время занимается своими детьми.

— Вы пока не объявляли об окончании карьеры. Держите интригу. Нет ли желания остаться в хоккее, используя ваши опыт и энергию? Ведь вам наверняка сложно просто так сидеть без дела.

— Я без дела не сижу. Выполнил просьбу поехать на Олимпиаду (в качестве генерального менеджера — прим. «СЭ»). Сделал все возможное, чтобы наша сборная выступили удачно. Сейчас занимаюсь детьми. У них сейчас такой возраст, когда папа должен быть рядом. Семья всегда на первом месте.

— И все-таки, рассматриваете работу в качестве менеджера?

— Время покажет, я не люблю загадывать. Надо жить сегодняшним днем.

— Вас часто видят в ложе «Спартака»...

— Прихожу на хоккей, когда приглашают. Всегда с удовольствием готов посмотреть хоккей в хорошей компании.

40-летний Ковальчук является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Карьеру он приостановил после сезона-2020/21.

Полностью интервью Ильи Ковальчука можно прочитать на сайте «СЭ».