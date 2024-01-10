Кожевников считает, что ИИХФ может помешать проведению матча между Россией и Словакией

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном товарищеском матче между сборными России и Словакии.

«Словакия нормально к нам относится. И президент новый пришел. Так что все меняется и будет меняться. Для наших ребят это вообще здорово. Потихонечку начинаем выходить, и они это осознавать начинают. Боюсь, что только им Международная федерация запретит провести матч. Только это может помешать. А так такое нужно только приветствовать», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Николаю Гаврилову.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта прошлого года организация продлила отстранение на сезон-2023/24.