Крикунов — об уходе Жамнова из сборной России: «У нас много тренеров, можно всех просмотреть»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов высказался о возможном отсутствии постоянного тренера у национальной сборной по хоккею.

«Может быть это и правильно. Сборная не играет. А что там делать тренеру, если нет поля деятельности. Отвечать не за что, команда нигде не играет.

Как раз в такое время могут попробовать всех тренеров. Дать поработать одному, второму, третьему. У нас много тренеров, можно всех просмотреть", — приводит слова Крикунова Metaratings.ru.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что главный тренер национальной команды Алексей Жамнов 31 мая может покинуть свой пост.