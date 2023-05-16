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16 мая, 19:24

Куляш заявил, что матчи сборной «России 25» имеют принципиальный характер

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-защитник сборной России, тренер Денис Куляш считает, что серия игр сборной «России 25» против команд Беларуси и Казахстана имеет принципиальный характер.

«Я полностью не согласен с теми, кто считает, что игры нынешнего турне сборной «Россия 25» являются какими-то маловажными. Посмотрите, как бьются ребята. Любой профессионал выходит на лед с одной целью — победить. В нынешней сборной есть хорошие молодые игроки, многие из них способны вырасти в звезд. Эти игры повышают мастерство ребят, они набираются международного опыта. Во всех сыгранных матчах был высочайший накал борьбы, во многих играх разница в счете была в одну шайбу, мы видели стычки, драки между игроками. Нужно пожелать здоровья и скорейшего возвращения в строй Марату Хуснутдинову и Захару Бардакову. Они оба досрочно покинули расположение команды», — приводит слова Куляша «Чемпионат».

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5104935-kulyash-o-matchah-rossii-25-vo-vseh-matchah-vysochajshij-nakal-borby-stychki-draki.html
Денис Куляш
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