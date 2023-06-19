Ларионов рассказал, что предлагал Макарову должность консультанта в молодежной сборной России

Российский тренер Игорь Ларионов рассказал, что двукратный олимпийский чемпион Сергей Макаров в свое время мог стать консультантом главного тренера молодежной сборной России.

«Я не вижу много выдающихся хоккеистов, которые после потрясающей игровой карьеры стоят за бортом и тренируют команды, таких единицы. Многие вещи, которые делали мы и делают сегодня ребята, не совсем могут соответствовать уровню. Возможно, у него не лежала душа к тому, чтобы тренировать команды или молодежь. Когда я был в молодежной сборной, то приглашал его как консультанта или советника, чтобы он со стороны смотрел на те вещи, которые я мог не замечать из-за ежедневной работы. Должен был быть свежий глаз человека, который играл в хоккее так же, как и я. Он согласился, но потом отказался по ряду причин, которые я не хотел бы озвучивать», — приводит ТАСС слова Ларионова.

Ларионов был главным тренером молодежной сборной России с 2020 по 2021 год. Под его руководством национальная команда стала 4-й на чемпионате мира.

Макаров является чемпионом Олимпийских игр 1984 и 1988 годов, а также 8-кратным чемпионом мира. C 2012 по 2015 год он занимал должность генерального директора Ночной хоккейной лиги.