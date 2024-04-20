Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Новости
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 12:00

Легенда «Динамо» Мальцев назвал имя своего любимого хоккеиста

Александр Кружков
Обозреватель
Telegram Дзен

Легендарный форвард московского «Динамо», двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев в эксклюзивном интервью «СЭ» в честь своего 75-летия назвал лучшего, по его мнению, хоккеиста всех времен.

— Как-то спросил Виталия Давыдова, трехкратного олимпийского чемпиона: «Кто лучший игрок в истории нашего хоккея?» Ответил, не задумываясь: «Мальцев. Мог на любом месте играть — справа, слева, в центре. В сборной у него не было постоянной тройки — Сашку использовали в семидесяти сочетаниях!»

— А для меня лучший хоккеист всех времен — Анатолий Фирсов. Игрок без слабых мест. Мой кумир!

Хороших нападающих много, но такого, как Фирсов, не будет никогда. По уровню мастерства к нему никто не приблизился. На площадке это был артист. Яркий, находчивый. Он не играл, а творил на льду. Поражал техникой, скоростью, неожиданными решениями. А щелчок какой? Вратари Фирсова боялись. Одно слово — великий! Жаль, что в последние годы мы стали его забывать...

— Другой легендарный, Александр Якушев, считает, что Никита Кучеров похож на вас по манере игры. Что-то в этом есть?

— Трудно сравнивать. У каждого свой стиль. Это касается и катания, и игрового мышления. Одинаковых хоккеистов пока не встречал.

Знаю, что Кучеров в НХЛ — лучший бомбардир регулярки, набрал 144 очка. Результат впечатляет, особенно 100 голевых передач. Но если говорить непосредственно об игре, тут от меня оценок не ждите. Я давно не видел Кучерова в деле. За НХЛ вообще не слежу.

Александр Мальцев на&nbsp;трибуне в&nbsp;2021 году. «Меня вытащили с того света». Великий динамовец Александр Мальцев — о себе в 75

Александр Мальцев (хоккей)
0
Читайте также
Ефимова допустила, что может принять участие в Олимпиаде в Париже
Матч ла лиги «Реал» — «Барселона» пройдет 21 апреля
Военкор «Известий» Семен Еремин погиб в зоне СВО при подготовке репортажа
Ови против Панарина, Боб против Кучерова и 33 русских в плей-офф. Первый раунд Кубка Стэнли-2024: пары, расписание
Байден сообщил о производстве первых в США 90 кг обогащенного урана
Агата Муцениеце и Иван Чуйков вместе вышли на красную дорожку 46-го ММКФ
Популярное видео
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

ИИХФ не включила россиян в новый пул допинг-тестирования

Мальцев объяснил, чем Чернышев сильнее Тарасова