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Сегодня, 13:48

Люк Тардиф рассказал, сколько очков в рейтинг получит сборная России после чемпионата мира

Алина Савинова
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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что сборные России и Белоруссии после завершения ЧМ-2023 получат столько же очков в рейтинг ИИХФ, сколько и год назад.

«Россия и Белоруссия получат такое же количество очков, сколько они заработали после того, как покинули соревнования», — приводит ТАСС слова Тардифа.

ЧМ-2023 пройдет в Тампере и Риге с 12 по 28 мая. Российские хоккеисты не примут участие в турнире. Сборная России по хоккею отстранена от международных турниров с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.

Год назад после завершения чемпионата мира в Тампере россияне получили 1 120 очков, белорусы — 860.

Источник: https://tass.ru/sport/17721915
Хоккей
Сборная России по хоккею
Люк Тардиф
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