Люк Тардиф рассказал, сколько очков в рейтинг получит сборная России после чемпионата мира

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что сборные России и Белоруссии после завершения ЧМ-2023 получат столько же очков в рейтинг ИИХФ, сколько и год назад.

«Россия и Белоруссия получат такое же количество очков, сколько они заработали после того, как покинули соревнования», — приводит ТАСС слова Тардифа.

ЧМ-2023 пройдет в Тампере и Риге с 12 по 28 мая. Российские хоккеисты не примут участие в турнире. Сборная России по хоккею отстранена от международных турниров с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.

Год назад после завершения чемпионата мира в Тампере россияне получили 1 120 очков, белорусы — 860.