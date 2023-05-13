Джиошвили: «Получить вызов в национальную команду — это всегда престижно»

Нападающий «Динамо» Максим Джиошвили высказался о вызове в сборную «Россия 25». Команда состоит из игроков, средний возраст которых не превышает 25 лет.

«Сезон был длинный, накопилась определенная усталость. Не могу сказать, что после такого сезона выходить играть за сборную тяжело, потому что получить вызов в национальную команду — это всегда престижно, мне очень приятно за нее играть. У нас сильный соперник, с которым интересно играть, и хорошая атмосфера на трибунах», — приводит слова Джиошвили ТАСС.

В пятницу «Россия 25» в Туле со счетом 4:1 победила команду Белоруссии.