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Сушинский: «Удивило, что хоккей лидирует в России с таким отрывом. Дело в победах»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпион мира Максим Сушинский прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ о национальных видах спорта в стране.

В результате опроса выявили, что 27 процентов россиян считают национальным видом спорта хоккей, еще 9 процентов — фигурное катание и футбол.

«Честно говоря, удивительно для меня, что хоккей с таким отрывом лидирует. Читал отчет, там в том числе суммировались победы спортсменов, а их в нашем виде спорта определенно больше, чем в том же футболе. В фигурном катании вот есть значимые достижения. Странно, что не было синхронного плавания, в котором Россия всегда доминировала. Но, видимо, сказалась и сама популярность, кого больше показывают. Футбольных трансляций больше, а вот успехов нет», — приводит слова Сушинского «ВсеПроСпорт».

Источник: ВсеПроСпорт
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Максим Сушинский
Хоккей
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