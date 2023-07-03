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Сегодня, 16:20

Майоров заявил, что решение по новому главному тренеру сборной России будет принято не раньше сентября

Алина Савинова
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Председатель тренерского совета Федерации хоккея России (ФХР) Борис Майоров рассказал, когда организация определится с назначением нового главного тренера национальной команды России по хоккею.

«Если мне не изменят память, то у Жамнова закончился контракт со сборной в мае. На данный момент в связи с отсутствием международных матчей тренерский совет делает паузу, чтобы определиться с кандидатурами в национальную команду. Но контракт у Жамнова закончился и продлевать его не будем. Мы определимся с новым главным тренером сборной России не раньше начала сезона. Пока берем паузу, нет смысла торопиться», — цитирует Майорова Metaratings.ru.

Алексей Жамнов возглавлял сборную России с 2021 года. Его контракт с национальной командой истек 30 июня. Под руководством Жамнова россияне завоевали серебряные медали на Олимпиаде в Пекине. С 2023 года 52-летний специалист является тренером московского «Спартака».

Источник: https://metaratings.ru/news/maiorov-my-opredelimsya-s-novym-glavnym-trenerom-sbornoi-rossii-ne-ranshe-nachala-sezona-263287/
Сборная России по хоккею
Борис Майоров
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