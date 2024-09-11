Михайлов — о травмах Харламова в Суперсериях: «Канадцы поступили непрофессионально»

Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов заявил, что Канадские хоккеисты, травмировавшие Валерия Харламова в играх Суперсерии 1972 и 1974 годов, поступали непрофессионально.

«Как Кларк говорил, у него была задача выключить Харламова и, видя, что он не справлялся, поступил именно так, — сказал Михайлов ТАСС. — В 1974 году тот человек, который тоже хотел доказать, что он сильнее Харламова, не понимал, что ему до него далеко-далеко. Оба они поступили неспортивно, это на их совести. К сожалению, Валерий в обоих случаях получал травмы. А те поступили непрофессионально, и если описать их действия по-русски, то это будет очень резко».

Четыре матча Суперсерии 1974 года прошли в Канаде, четыре в Москве. Советские хоккеисты одержали четыре победы, потерпели три поражения и один раз сыграли вничью. Михайлов в семи играх набрал по системе 6 очков (4+2).