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Сегодня, 18:31

Михайлов — о травмах Харламова в Суперсериях: «Канадцы поступили непрофессионально»

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Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов заявил, что Канадские хоккеисты, травмировавшие Валерия Харламова в играх Суперсерии 1972 и 1974 годов, поступали непрофессионально.

«Как Кларк говорил, у него была задача выключить Харламова и, видя, что он не справлялся, поступил именно так, — сказал Михайлов ТАСС. — В 1974 году тот человек, который тоже хотел доказать, что он сильнее Харламова, не понимал, что ему до него далеко-далеко. Оба они поступили неспортивно, это на их совести. К сожалению, Валерий в обоих случаях получал травмы. А те поступили непрофессионально, и если описать их действия по-русски, то это будет очень резко».

Четыре матча Суперсерии 1974 года прошли в Канаде, четыре в Москве. Советские хоккеисты одержали четыре победы, потерпели три поражения и один раз сыграли вничью. Михайлов в семи играх набрал по системе 6 очков (4+2).

Источник: ТАСС
Сборная СССР по хоккею
Борис Михайлов
Валерий Харламов

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