Министр спорта Челябинской области рассказал о строительстве хоккейной академии в Челябинске

Министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о строительстве хоккейной академии в Челябинске.

— Что скажете о любительском хоккее в регионе? Как работает институт дворового и детского хоккея?

— Хоккей — самый распространенный вид спорта в регионе. По официальной статистике, у нас 27 тысяч человек занимаются хоккеем. Заливается около 600 зимних коробок, из них 120 — только в Челябинске. В регионе 22 искусственных льда, где можно играть в хоккей, две крупные детские хоккейные школы: «Трактор» и «Металлург». Обе насчитывают по 500 воспитанников.

Скоро в Челябинске откроется хоккейная академия, куда будут отбирать лучших игроков со всей области. Строится новое современное здание, в котором предполагается интернат для детей и две новые ледовые коробки с суперсовременным оснащением. Рассчитываем, что система «Трактора» предоставит нам сильных тренеров.

Объект строится в рамках национального проекта «Спорт — норма жизни» с привлечением федеральных средств. Официальный запуск — 9 января. На следующих выходных, когда пройдет Матч звезд КХЛ, губернатор области Алексей Леонидович Текслер планирует посетить объект перед открытием, — сказал Гриб.