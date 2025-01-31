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Сегодня, 22:46

Минспорт Украины попросил ИИХФ продлить недопуск российских и белорусских хоккеистов

Ана Горшкова
Корреспондент
Хоккеисты сборной России.
Фото Илья Смирнов, photo.khl.ru
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Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Всеукраинской федерации хоккея Сергей Мазур попросили президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа продлить отстранение сборных России и Белоруссии.

«Хотели бы подчеркнуть, что допуск российских и белорусских хоккеистов на соревнования под эгидой ИИХФ был бы подрывом ценностей мирового спорта. Мы твердо убеждены, что отстранение представителей России и Белоруссии должно быть сохранено, ваша поддержка в этом вопросе имеет решающее значение», — приводит ТАСС письмо, опубликованное Министерством молодежи и спорта Украины.

31 января председатель Шведской хоккейной ассоциации и член правления Международной федерации хоккея (ИИХФ) Андерс Ларссон заявил, что сборная Швеции не будут бойкотировать соревнования в случае возвращения России.

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Российский и белорусский сборные отстранены от международных турниров с весны 2022 года. В феврале 2024-го ИИХФ продлила отстранение национальных команд этих стран на сезон-2024/25.

Хоккеисты сборной России. Отстранение продолжается. Россия пропустит и следующий международный сезон в хоккее, а Белоруссия — Олимпиаду

Источник: ТАСС
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
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