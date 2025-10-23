Миронов стал главным тренером молодежной сборной России по хоккею

Назначен новый тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею. Команду возглавил Андрей Миронов.

Он привел юниорские сборные России к серебряным медалям ЮЧМ-2019, золотым наградам Юношеской Олимпиады-2020 и Кубку Глинки/Гретцки-2021.

Также в тренерский штаб молодежной сборной России вошли Игорь Щадилов, Алексей Бабинцев, Алексей Терещенко. Тренер вратарей — Максим Соколов и тренер по ОФП — Александр Кофанов.

С 6 по 9 ноября в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Юбилейный» пройдет турнир «Кубок Будущего». В нем примут участие: молодежная и юниорская сборные России, а также молодежные сборные Беларуси и Казахстана.