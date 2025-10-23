Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Новости
Главная
Хоккей
Россия

23 октября, 12:17

Миронов стал главным тренером молодежной сборной России по хоккею

Анастасия Пилипенко

Назначен новый тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею. Команду возглавил Андрей Миронов.

Он привел юниорские сборные России к серебряным медалям ЮЧМ-2019, золотым наградам Юношеской Олимпиады-2020 и Кубку Глинки/Гретцки-2021.

Также в тренерский штаб молодежной сборной России вошли Игорь Щадилов, Алексей Бабинцев, Алексей Терещенко. Тренер вратарей — Максим Соколов и тренер по ОФП — Александр Кофанов.

С 6 по 9 ноября в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Юбилейный» пройдет турнир «Кубок Будущего». В нем примут участие: молодежная и юниорская сборные России, а также молодежные сборные Беларуси и Казахстана.

2

  • nikitaberezhnoyi

    Надо было молодежку на КПК заявить, добавило бы интресу, да и посмотреть новое поколение тоже неплохо было бы.

    27.10.2025

  • андр

    А где Брагин? Что, молодежку уже пустили в мир?

    23.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    Молодежная сборная России по хоккею
    Читайте также
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя