Миронов стал главным тренером молодежной сборной России по хоккею

23 октября, 12:17
Назначен новый тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею. Команду возглавил Андрей Миронов.
Он привел юниорские сборные России к серебряным медалям ЮЧМ-2019, золотым наградам Юношеской Олимпиады-2020 и Кубку Глинки/Гретцки-2021.
Также в тренерский штаб молодежной сборной России вошли Игорь Щадилов, Алексей Бабинцев, Алексей Терещенко. Тренер вратарей — Максим Соколов и тренер по ОФП — Александр Кофанов.
С 6 по 9 ноября в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Юбилейный» пройдет турнир «Кубок Будущего». В нем примут участие: молодежная и юниорская сборные России, а также молодежные сборные Беларуси и Казахстана.
nikitaberezhnoyi
Надо было молодежку на КПК заявить, добавило бы интресу, да и посмотреть новое поколение тоже неплохо было бы.
27.10.2025
андр
А где Брагин? Что, молодежку уже пустили в мир?
23.10.2025