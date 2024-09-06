Монсон будет физически развивать хоккеистов в клубе «Гранит-Чехов»

Вице-президент и генеральный менеджер «Гранит-Чехов» Андрей Зюзин рассказал, чем в клубе будет заниматься бывший боец ММА и депутат Джефф Монсон.

«Это бессрочное соглашение, просто договор между нами. Давайте начнем с того, что речь идет не только о контракте и договоренностях. Он легенда, тем более он является гражданином РФ, добился очень больших результатов в спорте, политический деятель. Джефф приехал на Кубок главы городского округа Чехов по моему приглашению посмотреть соревнования, пообщаться с ребятами, окунуться в атмосферу. С ним мы давно знакомы, он сам родом из Миннесоты, когда я играл в НХЛ, Джефф еще ходил на игры команды. Он очень хоккейный человек, очень много спрашивает про хоккей, буквально терроризировал вопросами про разные хоккейные детали.

Поэтому он изъявил желание консультировать нас по физподготовке. Мы не говорим о том, чтобы кого-то бить. Мы возьмем те моменты, в чем Джефф хорош. Это работа корпусом, как должны работать верхняя и средняя часть тела, как уходить от силовых приемов, обучение наших молодых ребят правильно играть, чтобы они не получали травмы, вели правильную борьбу. Хоккей – это силовой вид спорта, и в нем есть очень важные элементы, в том числе такие, как работа мышц, растяжки, знаниями о которых Джефф может поделиться с нами», – цитирует ТАСС Зюзина.