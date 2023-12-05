Мышкин — о закрытии Музея хоккея: «Если мы не будем помнить историю, то у нас не будет будущего»

Олимпийский чемпион Владимир Мышкин поделился мнением о закрытии Музея хоккея в связи с решением собственника здания.

Музей хоккея, расположенный в московском Парке легенд, закроется 1 февраля 2024 года.

«Я отрицательно отношусь к этому решению. Музей — это то место, где хранится история, а у нашего хоккея она великая. Если мы не будем помнить историю, то у нас не будет будущего, поэтому очень важно, чтобы у нас было место, где мы можем ее показывать», — цитирует Мышкина ТАСС.

Музей хоккея был открыт в 2016 году по инициативе клуба «Легенды хоккея» при поддержке Федерации хоккея России в день открытия чемпионата мира в Москве и Санкт-Петербурге. В музее расположены Зал славы отечественного хоккея, экспозиция, посвященная истории хоккея, организуются различные выставки.