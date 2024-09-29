На пятерых хоккеистов любительской команды возбудили уголовные дела из-за драки во время матча

На пятерых игроков любительской хоккейной команды «Тафгай» возбудили уголовные дела из-за драки во время матча с хоккеистами из сборной управления ФСБ, сообщает телеграм-канала Baza.

По сведениям источника, эпизод произошел весной 2024 года в Биробиджане. После матча пятерых игроков «Тафгая» арестовали на 15 суток и оштрафовали, а организаторы турнира объявили о дисквалификации хоккеистов. Как сообщает телеграм-канал, 13 июня на хоккеистов возбудили уголовное дело уже по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, связанному с сопротивлением представителю власти». По этой статье им грозит до семи лет лишения свободы

30 сентября в Биробиджане суд примет решение по мере пресечения подозреваемых.