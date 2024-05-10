Грицюк: «Приятно выиграть кубок в День Победы»

Нападающий СКА и сборной «Россия 25» Арсений Грицюк подвел итоги третьего матча серии российской команды против Белоруссии (6:2).

— Приятно сыграть в Туле. С командой сходили на парад, первый раз в своей жизни был на таком мероприятии. Очень классные эмоции испытал за весь день. И не только парад, но и весь этот день создавали такую обстановку, нам очень хотелось выиграть, поэтому выходили только с одним настроем.

— Ротенберг сказал, что у вас нет права на ошибку. Говорил ли он об этом в раздевалке, была ли какая-то специальная установка?

— Он не говорил этого прямо, но каждый понимал ответственность за сегодняшний матч.

— Для вас этот тур особенный. В Омске вы играли в родном городе. Как вы оцените свое выступление в трех прошедших матчах?

— Конечно, отлично. Приятно сыграть на домашнем стадионе перед родной публикой. Победа в кубке для нас очень важна в нынешних реалиях.

Российская команда одержала победу в Большом туре сборной, трижды победив Белоруссию (6:0, 4:0, 6:2). Четвертый матч состоится 11 мая в Минске.

Федор Носов