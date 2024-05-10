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Сегодня, 09:35

Форвард сборной «Россия 25» Джиошвили: «Были на параде и зарядились положительными эмоциями»

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Нападающий московского «Динамо» и сборной «Россия 25» Максим Джиошвили высказался о третьем матче серии против Белоруссии (6:2).

— Какие эмоции испытывали, ведь это важный день — 9 мая и матч для команды в турнире был решающим?

— Для нас честь играть 9 мая. Великий день, великая победа. Мы были на параде и зарядились положительными эмоциями. Да, была небольшая скованность, но, как только вышли на лед, сразу отпустило

— В сегодняшней игре вы набрали 2 (1+1) очка. Прорвало?

— Не сказать, чтобы прорвало. Бывает, получается, а бывает, и нет. Всегда по-разному. Когда получается, всегда этому рад, потому что приношу пользу команде.

— Как вам атмосфера на сегодняшней игре, собрался полный стадион и было очень шумно?

— Мне всегда очень нравится играть в Туле, я играл здесь в ВХЛ. В этом городе очень любят хоккей, город живет игрой.

Российская команда одержала победу в Большом туре сборной, трижды победив Белоруссию (6:0, 4:0, 6:2). Четвертый матч состоится 11 мая в Минске.

Федор Носов

Максим Джиошвили
Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
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