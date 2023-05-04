КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Новости
Суперлига (архив)
Высшая лига (архив)
Главная
Хоккей
Россия

Сегодня, 08:14

Форвард сборной России Глотов: «Я бы не сказал, что Белоруссия — легкий соперник»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий сборной России 25 Василий Глотов в интервью «СЭ» оценил уровень сборной Белоруссии после двух матчей в Челябинске.

— Перед матчами с белорусами вы говорили, что они — серьезный соперник. Игры в Челябинске это подтвердили?

— У ребят новый тренер. Им есть, что доказывать. У них новая система. Не все игроки ее знают. Думаю, им нужно время на адаптацию под новую систему и на притирку к новым партнерам. Параллельно нет времени на раскачку. Все парни молодые — им надо доказывать. Это непростой момент для них. Они голодные, агрессивные. Я бы не сказал, что Белоруссия — легкий соперник. Это неправильная мысль.

Сборная «России 25» дважды обыграла команду Белоруссии — 4:0 и 6:2.

Василий Глотов
Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
0
Читайте также
«Челси» конец? У лондонцев все очень плохо
Лучшего баскетболиста России избили в центре Москвы. У Шведа серьезные травмы
Пригожин заявил, что контрнаступление украинских войск уже фактически началось
«Ни Западу, ни киевскому режиму мир на Украине не нужен»
«Сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит»
Бывшие магазины Zara начнут открываться в Москве под новым названием с 27 апреля
Популярное видео
В Челябинске поддерживают Кузнецова
Воробьева уволили из СКА и сборной. Главное
"Наш план - десятая победа на Олимпиаде"
Третьяк идет в президенты ИИХФ?
Автобус для олимпийских чемпионов
"Химик" выиграл Кубок Овечкина
В Ярославле почтили память Сергея Гимаева
Войнов приступил к тренировкам
Третьяк остался президентом ФХР
Фетисов о Третьяке и российском хоккее
Владислав Третьяк: "Не надо искать виноватого"
Зинэтула Билялетдинов: "Овечкин и Малкин хотели играть вместе"
Борис Майоров: "Билялетдинов не сумел перестроить команду"
Владимир Шалаев: "Беда не только в Билялетдинове"
И победа, и зрелище
Триумф звезд Билялетдинова
Итоги Кубка "Карьяла" с Игорем Лариным
Вымученное поражение
На место Брагина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глотов — о поддержке сборной России в Челябинске: «Приятно удивлен такой реакцией болельщиков на нас»